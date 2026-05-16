きょう16日放送の日本テレビ系『追跡取材 news LOG』（毎週土曜後10：00〜後10：54）では、メジャーリーガー・大谷翔平担当のスポーツ新聞記者に密着する。【写真】「海外モデルみたい」マウンドとは別の顔、大人の色気漂う大谷翔平今季は、3年ぶりに開幕から“二刀流”として出場を続けるロサンゼルス・ドジャースの大谷。今回は、8年にわたって、大谷の一挙手一投足を追い続ける報知新聞の番記者をLOGする。開幕直後の3月