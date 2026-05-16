元宝塚歌劇団星組トップ娘役の綺咲愛里が、舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」の大阪公演（6月25〜28日、COOLJAPANPARKOSAKATTホール）にゲスト出演することが16日、決まった。脚本・演出は金沢知樹氏が担当。笑いと涙のホームコメディーとして東京公演は満員御礼となり、福岡、大分でも再演を重ねてきた話題作が大阪に初上陸する。大阪公演には、関西ジュニアの亀井海聖（Boysbe）がゲスト出演することがすでに発