特急「谷川岳もぐら」「谷川岳ループ」新宿始発で運転JR東日本は2026年5・6月の一部土休日に、特急「谷川岳もぐら」「谷川岳ループ」を新宿〜越後湯沢間で運行します。【画像】長い！これが新宿⇔越後湯沢「直通列車」運行時刻です新宿発・越後湯沢行きの特急「谷川岳もぐら」は、日本一のモグラ駅として知られる上越線の土合駅に停車する恒例の臨時列車で、同駅で停車時間が確保され、駅を見学することができます。土合駅の