世界3大映画祭の1つカンヌ国際映画祭で15日、最高賞パルムドール候補である濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が公式上映されました。記者「世界が注目する濱口監督、そして俳優陣らがカンヌのレッドカーペットに姿を見せました。皆さん、非常に晴れやかな表情をしています」カンヌ国際映画祭で15日、最高賞「パルムドール」を競うコンペティション部門の注目作、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」が公式上映されました。こ