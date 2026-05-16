深刻な得点力不足に喘いでいる巨人。一時Bクラスに転落した際にはネット上では阿部慎之助監督の“休養”希望者が続出したものだった。しかし、2戦連続サヨナラ勝ちの興奮からか、手のひら返しで期待値が急浮上。特に、「新打順」に手応えを感じているファンは多いようで……。【写真】息子とのキャッチボールでも厳しく指導にあたる阿部監督地方球場での開催となった広島との2連戦は大激闘となった。5月12日には、佐々木俊輔が