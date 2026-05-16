＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館 【実際の映像】反響呼んだ「さりげない気遣い」元十両の経験を持つ実力派の重量級力士が、圧倒的なパワーで相手を圧倒。土俵下まで突き飛ばす激しい相撲を見せた直後、敗れた相手に対して見せたさりげない「気遣い」が注目を集め、ファンから「つよいしやさしい」「さすが漢」と称賛の声が寄せられる一幕があった。 幕下十枚目・生田目（二子山）が、幕下十枚目