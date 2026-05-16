◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA(15日、東京ドーム)巨人の浦田俊輔選手が警告を受けたことについてコメントしました。浦田選手は7回、DeNAの岩田将貴投手が投げたアウトコースのスライダーに食らいつきファウルを打ちます。この際、バットが手から離れると審判から警告が与えられました。NPBは11日、「危険スイング」による罰則規定を発表。浦田選手のプレーは新ルールの対象となりました。浦田選手は試合後、「スライダーだった