【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 大阪ブルテオン（5月15日・男子CS決勝）【映像】西田有志が見せた“熱すぎる”チーム鼓舞キャプテン・西田有志が劣勢のチームを笑顔で鼓舞。しかし、その西田ならではの“ユニーク”なやり方に注目が集まった。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）ファイナルの第1戦が行われ、レギュラーシーズン2位の大阪ブルテオンは同1位のサントリーサンバーズ大阪と対戦。チームが