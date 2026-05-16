5月17日（日）に東京競馬場で行われる、第21回ヴィクトリアマイル（G1・4歳上オープン・牝・芝1600m）の枠順は下記の通り。春の古馬牝馬女王決定戦。二冠牝馬のエンブロイダリー、オークス馬カムニャック、さらにオークス＆秋華賞を制したチェルヴィニアなど、世代を彩ってきた実力馬たちが集結した。まさに春の女王決定戦にふさわしい豪華メンバー。注目の発走は15時40分。【阪神牝馬S】ルメールお見事！エンブロイダリー鮮やか