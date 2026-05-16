JRAは、第67回宝塚記念ファン投票の第1回中間結果を発表した。現時点でトップに立ったのはクロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）で17万1253票を獲得。2位にはメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）が16万7332票、3位にはマスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）が15万5943票で続いている。4位はレガレイラ（牝5・美浦・木村哲也）、5位にはミュージアムマイル（牡4・栗東・高柳大輔）がランクイン。ダノンデサイル、エ