今週は土曜新潟、日曜東京で重賞に参戦する武豊騎手。土曜の新潟大賞典では一昨年のダービー以来となるシュガークンが復帰。いきなりの重賞でどこまで走れるのかは未知数だが、今後につながる走りが期待される。【武豊日記】展示会でのお話と今後のレースについて土日で6鞍●武豊 今週の騎乗馬・5月16日（土）新潟4Rゼランテ5Rシェーネエルデ10Rアークドール11Rシュガークン・5月17日（日）東京7Rサトノマティーニ11R