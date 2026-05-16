2025年の京成杯（G3）を制したニシノエージェント（牡4・美浦・千葉直人）が、5月14日付で競走馬登録を抹消した。今後は門別競馬場へ移籍する予定となっている。【京成杯】100万馬券炸裂…伏兵ニシノエージェントが抜け出して大波乱地方競馬での活躍が期待される同馬は父イスラボニータ、母ビクトリアスマイルという血統。2024年にデビューし、2025年の京成杯では重賞初制覇を飾った。JRA通算成績は10戦2勝。獲得賞金は5212万7