メ～テレ（名古屋テレビ） 5月16日午前7時27分ごろ、岐阜県飛騨地方を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 岐阜県内で最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは長野県、岐阜県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュードはＭ3.5と推定されます。 岐阜県 【震度2】 高山市 【震度1】 飛騨市 下呂市