インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、本日（5月16日）結婚式を挙げる。お相手は、苦しい時期を支えてくれたという11歳年上の一般男性だ。【画像】チェ・ジュンヒ、「整形怪物と言われる」チェ・ジュンヒは5月13日、自身のSNSに「今週の土曜日、この人を一生つなぎ止めておくことにした」とし、婚約者とともに撮影したウェディングフォトを公開した。公開された写真の2人は、互いに向かって晴れやかな笑顔を見せており、新たな出発