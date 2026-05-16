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【MODEROID ナイキック（オルソン機）】 【MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ（一般兵士型）】 2027年1月 発売予定 価格：各7,900円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック（オルソン機）」、「MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ（一般兵士型）」を2027年1月に発売する。価格は各7,900円。 また、「MODE