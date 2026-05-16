新時代のホットハッチが登場フォルクスワーゲンが新型EV『IDポロGTI（ID. Polo GTI）』を公開した。「毎日使えるスポーツカー」として、GTIの名に恥じない存在となるという。【画像】「GTI」の名を受け継ぐ電動ホットハッチがついにデビュー【フォルクスワーゲンIDポロGTIを詳しく見る】全19枚先日発表されたEV『IDポロ』をベースとしている。これまで『ゴルフ』などのスポーツモデルで親しまれてきたGTIのバッジが市販EVに使用