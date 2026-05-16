モデルでフルート奏者のCocomi（25）が16日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「シーサー！」と書き出したCocomi。シーサーと同じ表情の写真をアップした。「沖縄2日目は国際通り歩いたり、四つ葉のクローバー探したり、タコス食べたりとしました」と回顧。「最後の写真は似てるって言われて撮った1枚になります」と紹介した。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5