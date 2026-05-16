◇インターリーグホワイトソックス ― カブス（2026年5月15日シカゴレート・フィールド）シカゴを本拠地とするホワイトソックスとカブスの直接対決「クロスタウン・クラシック」は15日（日本時間16日）からホワイトソックスの本拠レート・フィールドで3連戦が行われる。同日の第1戦はホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が「2番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手（31）が「5番・右翼」でスタメンに名を連ねた。試