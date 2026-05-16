出会いの手段としてすっかり定着した「マッチングアプリ」ですが、「恋活」と「婚活」では評価は大きく変わるようです。株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』が実施した「恋活・婚活における『出会いの場』実態調査レポート2026」によると、婚活（結婚相手探し）に最もおすすめな出会いの場は「友人からの紹介」が最多となりました。では、婚活に絶対におすすめできないのはどのような場所なのでしょうか。