リクルートが運営する旅行情報サイト「じゃらんニュース」は、全国の20〜50代（1089人）を対象に「東京ならではの東京駅限定みやげランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：東京レンガぱん2位は、「東京あんぱん豆一豆」の看板商品、「東京レンガぱん」でした。東京駅丸の内駅舎の赤レンガをモチーフにした、こし餡とホイップ