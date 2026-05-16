15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した番組MCの谷繁元信氏が、中日戦で大逆転勝利したヤクルトについて言及した。ヤクルトは3−1の7回に板山祐太郎に逆転満塁本塁打を浴びたが、2点を追う8回に茂木栄五郎、岩田幸宏の適時打が飛び出し逆転に成功。9回には増田珠の2ランでリードを広げると、3点リードの9回はキハダが試合を締めた。谷繁氏は「ああいう展開になっても諦めない。最後の8回、9回の