マイナーチェンジ後の「フェアレディZ」は争奪戦必至2026年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」において、日産「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルが発表されました。今夏発売と予告されていますが、最新情報について首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。1969年にデビューした初代フェアレディZ（S30型）から数えて7代目にあたる現行型のフェアレディZ（RZ34型）。【