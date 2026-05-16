15日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、同日のヤクルト戦に逆転負けを喫した中日について言及した。中日は1−3の7回に板山祐太郎の第4号満塁本塁打で逆転に成功するも、8回に登板した杉浦稔大が3点を失い逆転を許すと、9回に登板した清水達也も2失点と5−8で敗れた。齊藤明雄氏は「ピッチャーからすると、絶対に落としてはいけないゲームなんですよ。杉浦が逆転されてしまったと