台湾でプレーする日本人選手、助っ人も数多く在籍盛り上がりを見せる台湾プロ野球で、5人の日本人選手がプレーしている。昨季のホールド王で、台湾人扱いでプレーする高塩将樹（統一）は、開幕1軍入りを果たすなど活躍を続けている。富邦には、台湾の社会人野球チームを経て昨季途中に入団した鈴木駿輔、育成外国人契約で入団した元ENEOSの左腕・阿部雄大がいる。台鋼にはDeNAと楽天でプレーした櫻井周斗、楽天モンキーズには