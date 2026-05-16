東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京（以下：ロースタリー 東京）」と「スターバックス オンラインストア」は、5月13日（水）から、夏を心地よく彩るサマーコレクションを発売した。【写真】夏のアウトドアにぴったり！STANLEYコラボアイテム一覧■3つのサマーコレクションが登場今回発売されたのは、「STANLEY」とコラボした「PLAY OUTDOOR with Wonderful “Iced” Coffee」と、「ロースタリー