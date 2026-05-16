かつての日露友好の象徴的な存在でした。秋田県がロシアのプーチン大統領に贈呈した秋田犬の「ゆめ」が去年、高齢のため死んでいたことが分かりました。プーチン大統領「ゆめ、こっちにおいで」秋田犬の「ゆめ」は2012年、東日本大震災での支援に対するお礼として、秋田県からプーチン大統領に贈られました。プーチン大統領「彼女は私の警護を担当しているようだ」2016年、プーチン氏が日本テレビと読売新聞のインタビューに応じた