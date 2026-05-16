◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で３戦ぶりに打者復帰した。出場２戦連発となる８号に期待がかかる。先発を予定していたスネルは登板を回避し、救援クラインが先発に上がる。大谷にとっては古巣のエンゼルス戦。前日１４日（日本時間１５日）、昨年９月２