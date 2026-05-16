（）は予想1株利益、単位:ドル 19日（火） ホーム・デポ（3.41） 20日（水） ロウズ（2.97） ターゲット（1.42） エヌビディア（1.76） 21日（木） ウォルマート（0.66） ディア（5.70） ズーム（1.42） ラルフローレン（2.51） ※予定は変更になる場合があります