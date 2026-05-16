ハイチ・サッカー連盟は15日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する代表メンバー26人を発表し、MFベレガルデ（ウルバーハンプトン）らが選ばれた。1974年大会以来2度目の出場。1次リーグC組ではスコットランド、ブラジル、モロッコと対戦する。