ホワイトハウス＝2日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、建設を進めるホワイトハウスのボールルーム（宴会場）の完成は「2028年9月ごろになる」と述べた。これまでも、自身の任期が終わる29年1月までの工事完了を目指す意向を示している。トランプ氏は交流サイト（SNS）に「中国にも宴会場がある。米国も持つべきだ！」と書き込み、北京の人民大会堂前を習近平国家主席と並んで歩く写真を掲載した。