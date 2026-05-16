9月に開催されるサッカーのU―20（20歳以下）女子ワールドカップ（W杯）の組み合わせ抽選が15日、開催国ポーランドのウッジで行われ、日本はニュージーランド、米国、イタリアと同じ1次リーグD組に入った。1次リーグは24チームが6組に分かれて争い、各組上位2チームと、3位のうち成績上位4チームが決勝トーナメントに進む。日本は2018年大会以来の優勝を狙う。（共同）