コートジボワール・サッカー連盟は15日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場する代表メンバー26人を発表し、MFケシエ（アルアハリ）らが選ばれた。2014年大会以来4度目の出場で、1次リーグE組でエクアドル、ドイツ、キュラソーと対戦する。（共同）