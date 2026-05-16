＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【実際の映像】異変？ 197kgの巨体があっさり土俵割る様子熱戦が続く大相撲五月場所の六日目、結びに向けて館内の熱気が高まる中、関脇・熱海富士をまさかとも言える一方的な結末が襲った。前日には藤ノ川に白星を挙げ、ここから波に乗っていきたいところだったが、この日の取組では197キロを誇る幕内屈指の巨体があっけなく後退。相手力士の出足に圧倒され、なす術もなく