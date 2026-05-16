◇プロ野球セ・リーグ巨人2ー0DeNA（5月15日、東京ドーム）両チームともに左バッターをズラリと並べて望んだこの1戦。巨人の先発、井上温大投手はここまでDeNA相手に6連勝ですが、左バッターへの被打率が.250と右の.186よりも高かったのが要因とみられます。ですが、井上投手本人は、左バッターが並ぶと「同じ感覚で投げられるのでよかった」とDeNAの采配が裏目に出たことを明言。8回まで投げきり、無失点に抑えました。対する巨