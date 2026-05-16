今回は、夫に暴言を吐かれ続けた結果、娘に起きたことについてのエピソードを紹介します。夫の暴言が娘に悪影響を与えないか不安だったけど…「結婚して間もなく、夫のモラハラが発覚しました。時間が経つにつれて夫のモラハラはエスカレートし、娘の前でも『お前、本当に無能だよな……』などと、私にたびたび暴言を吐くので、娘に悪影響を与えるのではないかとすごく不安でした。しかし、その不安は残念ながら現実のものとなりま