竹財輝之助が画面に現れると、一筋縄ではいかない予感がする。 参考：竹財輝之助が『CODE』でも頼れる“兄”を好演伊藤歩も登場で事件の核心に近づく ドラマや映画に登場する彼は、表情も豊かだ。大きな瞳がぎょろりと動き、口元がへの字に沈む。意味深な沈黙を落とすときもあれば、淡々とした声色の奥に執着の影が潜むこともある。何気ないシーンでも「このあと何かが起きる」と思わせてしまうのは、竹財が得意とす