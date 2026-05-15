バセドウ病再発の治療中に足の激痛や40度の高熱に襲われ、難病「顕微鏡的多発血管炎」と診断されたhide.aさん（仮称）。下垂足（かすいそく）になるほどの痛みや、職場の無理解による退職という過酷な経験をしました。「なぜ自分が」という思いや情報の少なさに孤独を感じつつも、SNSでの繋がりを支えに療養。「辛いときは辛いと言っていい」と、ありのままの感情を大切に病気と向き合う体験談を紹介します。 ※本記事は、個人の