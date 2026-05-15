「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」が、イタリア発のスポーツブランド「ディアドラ（Diadora）」との初のコラボレーションスニーカーを発売した。ロンドンにあるJW アンダーソン SohoやPimlico Roadに加え、ミラノ、渋谷などの旗艦店、ノードストローム（Nordstrom）およびJW アンダーソンとディアドラの公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】両ブランドのクラフトへの共通の価値観から生まれたという