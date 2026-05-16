16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円安の6万1800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 66367.16円ボリンジャーバンド3σ 64217.71円ボリンジャーバンド2σ 62506.00円5日移動平均 62068.25円ボリンジャーバンド1σ 61800.00円16日夜間取引終値 61409.29円15日日経平均株価現物終値 61360.00円一目均衡表・転換線 5