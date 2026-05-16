16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3870ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3966.93ポイントボリンジャーバンド3σ 3908.65ポイントボリンジャーバンド2σ 3883.80ポイント5日移動平均 3870.00ポイント16日夜間取引終値 3863.97ポイント15日TOPIX現物終値 3850.38ポイントボリンジャーバンド1σ 3800