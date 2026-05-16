16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 857.14ポイントボリンジャーバンド3σ 834.45ポイントボリンジャーバンド2σ 811.77ポイントボリンジャーバンド1σ 805.60ポイント5日移動平均 795.84ポイント15日東証グロース市場250指数現物終値 7