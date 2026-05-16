「ながらスマホ」や「信号無視」など、後を絶たない危険な自転車運転。交通違反に反則金を科す「青切符制度」の導入から１か月が経ちましたが、その効果は出ているのでしょうか。相次ぐ危険運転の実態に迫ります。 （山岡記者）「赤信号です。信号無視です。そして対向車線に入っていきました。逆走です」（山岡記者）「赤信号です。信号無視しました」赤信号にも関わらず交差点に進入する自転車。（山岡記者）「車と反対を走