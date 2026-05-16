「最近、若い子たちって……」俳優の小池栄子が、ドラマ『ムショラン三ツ星』の完成会見で撮影現場での“気苦労”を告白。自身が大切にしている「あいさつ」をめぐり、若手との接し方に悩んでいることを明かした。小池栄子○小池栄子が明かした“譲れないルール”とは「伝わらなければ意味がない」小池は11日、都内で行われたNHK総合の土曜ドラマ『ムショラン三ツ星』(5月23日スタート 毎週土曜22:00〜22:45 全5話)の完成会見に、