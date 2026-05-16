Hey! Say! JUMPとしての音楽活動はもちろん、ドラマや舞台、バラエティー番組で唯一無二の存在感を放つ伊野尾慧。まもなく幕を開ける主演舞台『四畳半神話大系』では、ヨーロッパ企画の上田誠とタッグを組み、アニメ化もされた人気小説の世界観を舞台上に築き上げる。「まさか35歳で大学生を演じるとは」と笑う伊野尾に、本作への意気込みや自身の大学生活を語ってもらった。【写真】伊野尾慧、35歳とは思えない完璧なビジュ！◆