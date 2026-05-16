子どもの通うサッカークラブにいる「我が子が一番」なボスママF子さんは、コーチ批判を繰り返していました。周りが困惑していると、ある人がガツンと反論してくれて……？ 筆者の友人、D子の体験したお話を紹介します。 陰口を言いふらすボスママを黙らせたのは…… 息子が所属するサッカーチームのママ友のF子さんは「我が子が一番」という思いを隠さないタイプ。気に入らないことがあれば、誰かのせ