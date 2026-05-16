緒形拳さん（享年７１）の孫で俳優・緒形直人と女優・仙道敦子夫妻の長男・緒形敦が、１６日までにＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟」（日曜・午後８時）の公式インスタグラムに登場した。「第１９回初登場信長の弟・信勝の長男＃織田信澄（おだのぶずみ）＃緒形敦」と１７日放送の第１９話「過去からの刺客」に出演することを告知。父が謀反の疑いで信長に謀殺（ぼうさつ）されたのち、柴田勝家の下で育つ。明智光秀の娘