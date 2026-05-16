メ～テレ（名古屋テレビ） 気温も上がり、楽しむ人も増えるバーベキュー。気をつけたいのが火の始末です。 愛知県豊橋市では火災も。注意すべきポイントを聞きました。 明るい日差しが降り注ぎ、虫もまだ少ない5月。家族や友人たちとバーベキューを楽しむには絶好の季節です。 しかし、その炭の取り扱いを誤ってしまうと…。 「豊橋市の海岸近くです。週末は多くの人がBBQを楽しむスポ