◆米大リーグホワイトソックス―カブス（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１５日（日本時間１６日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」で、ともにスタメン入りした。両者の対決は現地でも注目されており、ＭＬＢ公式インスタグラムでも２人の画像を組み合わせ「宿命の対決」と