昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子（３９）が１６日までに自身のＳＮＳを更新。“セルフスタイリング”でテレビ出演した際の姿を公開した。インスタグラムで「“あざとくて何が悪いの？”ありがとうございました！！今回も皆さんとのスタジオトークが楽しくて幸せセルフスタイリングで出演したよ」とつづり、ポニーテールで黒の襟付きシャツにベージュのゆったりパンツ、ベージュ