声優の山崎和佳奈さんが4月18日に死去したことが、15日にわかった。61歳。所属事務所の青二プロダクションが、公式サイトで「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしましたここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と発表した。 【写真】在りし日の山崎さんコナンのオールスター声優陣とともに舞台挨拶に登場 同日には、アニメ「名探偵コナン」の公式サイトでも